No nos hemos quedado de brazos cruzados ante violencia en Guanajuato: AMLO

Al manifestar que "nos estamos aplicando a fondo", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante el problema de la violencia en Guanajuato, su gobierno no le ha dado la espalda ni se han quedado con los brazos cruzados y se ha avanzado en este materia.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la 12 Zona Militar, el presidente manifestó que puede tener diferencias con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN), pero aseguró que ambos gobiernos están actuando de manera coordinada, pues señaló que no se puede politizar el asunto de seguridad.

Podemos tener diferencias en lo político, pero no en seguridad: AMLO

"Estamos trabajando todos los días con ese propósito, nos estamos aplicando a fondo, que podemos tener diferencias en lo político con el gobernador pero que en el tema de seguridad, estamos actuando de manera coordinada porque no se puede politizar el asunto de la seguridad y estamos haciendo todo el esfuerzo.".

El presidente López Obrador aseguró que muestra del avance de su gobierno en materia de seguridad en esa entidad, es que ya se tienen 18 cuarteles de la Guardia Nacional y 3 mil elementos de la Guardia Nacional que antes no había.

"No teníamos 18 cuarteles de la Guardia Nacional que ya tenemos al día de hoy, eso no había, pero también voy a dar otro dato que es importante, y tenemos más de 3 mil elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato", dijo.

"Guanajuato es de los estados que tiene más elementos, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército están atendiendo el grave problema de la seguridad y de la violencia. No nos hemos quedado con los brazos cruzados, dando la espalda al pueblo", acotó.