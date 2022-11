No nos vamos a achicar, afirma Uriel Carmona, fiscal de Morelos

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, afirmó que en las circunstancias que envuelven a la dependencia "no nos vamos achicar".

"En tiempo real estamos demostrando que en nuestro trabajo nos conducimos con valor e integridad. Valor para sostener nuestra verdad conforme lo que venga e integridad para hacer las cosas conforme a derecho. Solamente los que trabajamos en esto sabemos lo que implica esa fórmula", dijo el fiscal al presidir un evento público en la antigua sede de la FGE.

Más adelante en conferencia de prensa, respondió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que lo acusó de encubrir a uno de los presuntos homicidas de Ariadna y sostuvo que es imposible que pueda encubrir a alguien porque desde que inició la investigación del caso tomaron 10 declaraciones de personas que estuvieron junto con la víctima en la Ciudad de México.

"Las conclusiones de la Fiscalía de la CDMX son apriorísticas; ellos hasta este momento no conocen la necropsia del equipo de médicos legistas de Morelos y sin embargo se han aventurado a descalificar ese trabajo y eso solamente se va a resolver ante jueces y tribunales", afirmó.

De paso negó conocer a Rautel, el hombre que presuntamente trasladó el cadáver de Ariadna a la autopista La Pera-Cuautla, en el municipio de Tepoztlán, Morelos.

"No hay ningún encubrimiento o interés, tenemos la misma intención de perseguir el delito", remarcó el fiscal acompañado de la fiscal especializada contra los feminicidios.

Por otra parte dijo que no tiene ninguna razón para pensar en su renuncia, porque eso entra en el ámbito de lo político. "Las víctimas no tienen la culpa de los intereses políticos; vamos a seguir trabajando", sostuvo.

Además se dijo respetuoso de la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la FGR atraiga las investigaciones del caso. Si es el caso, dijo el fiscal, tenemos la obligación de colaborar.