No perdí el conocimiento, pero sí fue un desmayo transitorio: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL). – Luego de que el domingo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que contrajo por tercera vez Covid-19, reapareció en sus redes sociales al publicar un video, donde asegura que está bien.

El mandatario explicó que el virus se le complicó debido a que durante su gira por Yucatán se le bajó la presión.

"Se me bajó la presión y estando en una reunión evaluando el Tren Maya me quedé dormido, fue una especie de "vaguido", por lo que llegaron de inmediato los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento sí tuvo esa situación de desmayo transitorio", detalló el mandatario.

Por la mañana del domingo, corrió la versión de que el presidente había tenido un desmayo en Yucatán, y que había suspendido su gira por ese estado.

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, dijo a EL UNIVERSAL que el rumor era falso y que el presidente se encontraba aún en Yucatán.

La tarde de este domingo, el presidente tuiteó que dio positivo a Covid-19, y que su corazón estaba al 100. Informó además que estaría aislado y que Adán Augusto encabezaría las conferencias mañaneras.

La mañana de este lunes, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, informó que López Obrador se encuentra en Palacio Nacional y que los síntomas del presidente eran de un resfriado. Descartó que hubiera un traslado de emergencia y un desvanecimiento del mandatario.

El último conteo de casos activos de Covid-19 es de poco más de 13 mil en el país.