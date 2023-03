No permitiremos intervenciones de gobiernos extranjeros en México, advierte López Obrador a republicanos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el gobierno de México no permitirá que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en territorio nacional para el combate al narcotráfico como propone el Partido Republicano.



"Ahora uno de los coordinadores del Partido Republicano planteó de qué van a presentar una iniciativa para que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en México, para el combate al narcotráfico, en especial para evitar según el que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos.

"De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga como un gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que esa iniciativa además de irresponsable es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía.

"Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto", advirtió.

Señaló que a partir de hoy comenzará una campaña informativa a los mexicanos e hispanos que viven y trabajan, en Estados Unidos para dar a conocer lo que hace el gobierno mexicano contra en el combate al narcotráfico.

"Porque lo que dijo este senador no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia. México es un país libre, independiente y soberano, nosotros no recibimos órdenes de nadie; aquí manda el pueblo de México eso quería dejarlo de manifiesto, para irnos entendiendo con porque ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos".