No podemos permitir que siga habiendo narcogobernadores: Delgado

A tres semanas de la jornada electoral, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, manifestó que la población mexicana no deberá permitir que siga habiendo narcogobernadores, ni la complicidad del PRI y el PAN con quienes, acusó, quieren perpetuar la violencia en el país.

"Este 2021 no podemos permitir que siga habiendo narcogobernadores, ni complicidad del PRIAN, con quienes quieren perpetuar la violencia en el país", dijo. En un video difundido en sus redes sociales, el líder partidista señaló que en 2006, el expresidente Felipe Calderón se robó las elecciones y para tratar de legitimarse "emprendió una terrible guerra que sumió al país en un auténtico baño de sangre".

Manifestó que esta guerra envolvió a los mexicanos en una "espiral creciente de violencia y muertes sin precedentes" que dejó más de 300 mil muertos y 60 mil desaparecidos. "Además, puso enfrente de su guerra contra el narco a Genaro García Luna quien, hoy sabemos, era empleado de los cárteles de la droga".

Mario Delgado acusó que el expresidente Enrique Peña Nieto continuó con la misma estrategia condenando a las familias mexicanas, señaló, a seguir viviendo en una guerra con los peores costos y "convirtiendo a México en un verdadero cementerio".

"En la Cuarta Transformación quedó claro que esa estrategia no funcionó y que no podíamos seguir ignorando los 'daños colaterales', despreciando la vida humana, como lo hicieron los gobiernos del PRIAN. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador entendió el mandato de cambio que le dieron los mexicanos en las urnas y cambió la estrategia para construir la paz", manifestó.