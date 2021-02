"No recibí un peso del Conacyt": John Ackerman

John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), aseguró en su cuenta de Twitter que los 11 Institutos, siete Centros y ocho Programas de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, "constituyen uno de los nodos de investigación científica del más alto nivel en México y el mundo". Y que, como director o responsable técnico, no recibe "un solo peso" del Conacyt.

Este miércoles la columna de EL UNIVERSAL, Crimen y Castigo, publicó que, a través de una solicitud de acceso a la información pública, realizada por un particular, el Conacyt informó que Ackerman es responsable Técnico del proyecto "Democracia, Culturas Políticas y Redes Sociodigitales en una era de Transformación Social" y que en 2020 recibió 5 millones 817 mil 494 pesos.

También se informó que el Conacyt aclaró que el director del PUEDJS "no recibió los recursos, sino la institución a la que se encuentra adscrito, en este caso la Coordinación de Humanidades en la UNAM".

Asimismo, se indicó que el PUEDJS, según ha documentado el columnista Guillermo Sheridan, recibió un financiamiento por cinco años para el proyecto "Democracia, Culturas Políticas y Redes Sociodigitales en una era de Transformación Social". Ahora se sabe que los recursos son por 5.8 millones. Sin embargo, el Conacyt no ha precisado si es un monto sólo para 2020 o para cinco años.

Entre los trabajos que ha realizado dicho proyecto, se encuentra la creación del Tlatelolco Lab, del que se desprenden la investigación "Los usos políticos de la pandemia. Narrativas y desinformación en México", que se realizó en el marco "de la disputa postelectoral en México", en el que asegura que hubo "grupos de intereses políticos y económicos con el objetivo de desestabilizar la estrategia gubernamental" y que López-Gatell fue "blanco de ataques", y que existe una "narrativa opositora".

En respuesta, Ackerman escribió: "Los 11 Institutos, 7 Centros y 8 Programas de la Coordinación de Humanidades de la @UNAM_MX constituyen uno de los nodos de investigación científica del más alto nivel en México y el mundo. Es un gran honor para mí fungir como Director del @PUEDJSUNAM , uno de los Programas del Subsistema de Humanidades, donde se desarrollan investigaciones de punta sobre democracia, cultura política, participación ciudadana y derechos humanos".

Y añadió: "Los apoyos de @Conacyt_MX para una multiplicidad de diferentes proyectos de investigación de @UNAM_MX, y de otras universidades, jamás implican pago o compensación alguna para los ´Responsables Técnicos´ o Directores correspondientes. Al contrario, de acuerdo con reglas de operación 100% de los recursos se deben invertir en los investigadores y los gastos de operación de los proyectos. Es decir: yo no recibo un solo peso de los proyectos CONACYT del PUEDJS".

Finalmente, invitó al público en general a conocer el "increíble trabajo científico que desarrollan los destacados investigadores del @PUEDJSUNAM, incluyendo el #TlatelolcoLab".