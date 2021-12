"No se daban cuenta que el pueblo era sabio y había que respetarlo", fustiga AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el desconcierto de quienes no ven la sabiduría del pueblo de México, que guardando las proporciones es algo similar como cuando se cayó el muro de Berlín o dejó de existir la Unión Soviética.

"El pueblo de México es de los más politizados en el mundo; a veces eso es lo que no alcanzan a entender algunos. Cómo es posible que en tampoco tiempo o cómo es que no se daban cuenta de que el pueblo era sabio y había que respetarlo, y de repente toda esa sabiduría, todo ese conocimiento emerge, se expresa, se manifiesta y ya no saben cómo enfrentar esa realidad, porque suponían que el pueblo no existía, y no.

"Eso fue un desconcierto para muchos, es algo, guardadas las proporciones, como cuando se cae el muro de Berlín o deja de existir la Unión Soviética".

Señaló que quienes se habían formado con esa cultura política se quedan en el desconcierto.

Sin embargo, dijo que hay sectores de clase media bien informados, no manipulados, no conservadores, muy humanos y muy fraternos.

Contrario a los intelectuales como el historiador Enrique Kraze o el escritor Héctor Aguilar Camín, quienes nunca pensaron en el pueblo.

"Si alguna vez tuvieron alguna relación abajo se volvieron ladinos y se elevaron y ya le dieron la espalda a la gente", fustigó.