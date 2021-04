No se descarta tercera ola de Covid: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aunque no se descarta una tercera ola de contagios de Covid-19, no se prevé que afecte al país debido a que se mantiene una reducción considerable de casos.

"Se está actuando de manera responsable sobre la posibilidad de una tercera ola, aunque no se descarta, no vemos que pueda afectarnos en México porque hay una disminución de contagios considerable, si vemos en la gráfica esperábamos un rebrote después de Semana Santa porque se relajó la disciplina y afortunadamente no se dio, siguió a la baja la pandemia, el número de contagios, fallecidos, hospitalizados, entonces no vemos ningún riesgo".

El mandatario afirmó que la vacunación contra Covid-19 ha ayudado a disminuir el número de contagios y defunciones en adultos mayores, y agregó que también tendrá un efecto positivo, a fin de reiniciar clases presenciales.

"Que estemos vacunando nos ayuda, sí tiene un efecto favorable la vacunación, lleva su tiempo, pero es importante la protección de vacunación en adultos mayores, si ya vacunamos a la mayoría de adultos mayores vamos a disminuir contagios y sobre todo fallecimientos de adultos mayores, por eso no debe de haber temor, no hay nada que temer, sí podemos regresar a clases y es muy necesario".

Aseguró que la necesidad de regresar a las aulas radica en que la educación presencial no es igual a la que se brinda a través de plataformas digitales, enfatizó que a pesar de que existan las condiciones para clases presenciales, éstas no serán obligatorias puesto que nada se debe hacer por medio de la fuerza.

"No es igual la educación a distancia que la presencial, porque la escuela es el segundo hogar donde niños y niñas se reencuentran, entonces, sí tenemos que hacer todos el esfuerzo para regresar a clases presenciales. Es muy importante el regreso aún cuando, reitero, es voluntario, tenemos que llegar al acuerdo, nada por la fuerza, todo por la razón".

El presidente comentó que el país tendrá las condiciones requeridas para regresar a clases presenciales y destacó que se incluye a las escuelas particulares. "Si terminamos el 11 de mayo la vacunación, todo el país, esto incluye todas las escuelas particulares, las escuelas particulares de Veracruz donde maestros y personal fue vacunado, en 15 días podrían regresar a clases, como empezaron en Campeche, pero bajo estas condiciones, con los protocolos establecidos".

En cuanto a la vacunación en adultos mayores, el jefe del ejecutivo aclaró que si bien el Inegi tiene un censo en el que contabiliza a 15 millones de adultos mayores de 60 años en el país y a la fecha se ha vacunado a poco más de 11 millones no significa que el gobierno no haya cumplido con la meta de vacunación, sino que ha habido población de este grupo de edad que no se ha querido inmunizar.

"En Inegi tiene una proyección o se estima que hay alrededor de 15 millones, lo que se lleva vacunado es poco más de 11 millones, qué está pasando, hay quienes no han querido vacunarse, hay un porcentaje y vamos a convencerlos, no se cierran, es un proceso, vamos a buscar que se vacune el mayor número posible, vamos a estar informando, lo importante es destacar que ofrecimos que íbamos a vacunar a adultos mayores aún con una dosis y cumplimos instalando centros de vacunación en todos los municipios del país, hasta en los más apartados".

El mandatario lamentó lo que ocurre en otros países como Brasil e India, en dónde ha habido incremento importante de la intensidad de la pandemia, pero resaltó que ha habido solidaridad internacional.

"Lamentamos mucho lo que está pasando en otros países, Brasil e India, pero en el caso de Brasil están actuando, afortunadamente está bajando, el caso de India se está atendiendo, hay mucha solidaridad internacional y eso va a ayudar".