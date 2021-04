"No se desesperen, a todos nos van a tocar" ", dice AMLO sobre hombres disfrazados de abuelitos

Ante el caso de los jóvenes que se disfrazaron y se hicieron pasar por adultos mayores para poder ser vacunados contra el Covid-19 en Coyoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no desesperarse porque a todos nos van a tocar".

"Ayer me decían, no sé si sea cierto, de que unos jóvenes se pintaron el pelo, o sea, así como (...) Sí, con lentes y haciéndose pasar por adultos mayores. Que no se desesperen, ya también a ellos les va a tocar, a todos nos va a tocar", expresó en su conferencia mañanera de este jueves.

El Presidente agregó que se está reforzando el plan de vacunación, además del abasto de las vacunas.

"Y pronto vamos a dar más información y buenas noticias", aseguró.

Este miércoles, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el pasado 27 de marzo, dos hombres fueron detenidos en la alcaldía Coyoacán, luego de que se disfrazaron de personas de la tercera edad para recibir la vacuna contra Covid-19.

"En el caso de estos dos jóvenes que se disfrazaron que recibieron la vacuna como adultos mayores, los dos están detenidos con prisión justificada", indicó.

La Delegada Estatal de los Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, Cristina Cruz Cruz, explicó que los hombres se vacunaron en la sede del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud de la Marina.

"Fueron dos chicos, de 30 y 35 años, los cuales usaron documentación de alguna otra persona, es usurpación de identidad. Al final del proceso de vacunación, una compañera servidora de la nación se dio cuenta por la voz que no coincidía. Fue cuando se llamó a las autoridades y se está siguiendo el proceso necesario", detalló.