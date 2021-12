No se hagan ilusiones, hay plan B para que litio quede en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en caso de que los legisladores rechacen su iniciativa de nacionalizar el litio, su gobierno cuenta con un "plan B", por lo que advirtió a empresas privadas que "no se hagan ilusiones", pues aseguró que este mineral se quedará en manos de los mexicanos.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador destacó que el litio es un mineral estratégico para el desarrollo futuro del mundo "y nosotros queremos conservar ese mineral en manos de los mexicanos, de la nación, y desarrollarlo".

"Por eso, de la iniciativa de reforma eléctrica va lo del litio. Si los legisladores deciden actuar en contra de la iniciativa que es pues no voy a decir que es antipatriota, pero si es contraria al interés nacional si tenemos nosotros ya para este caso del litio, un plan B de modo que lo del litio, que no se hagan ilusiones, porque va quedar en México.

"No queremos que se privatice, tiene que quedar como un mineral de la nación, no se van a entregar concesiones ni contratos para la explotación del litio. Lo va a manejar el Estado mexicano", expresó.

El Presidente de México agregó que solo falta analizar qué institución del Estado mexicano será la encargada de la investigación y explotación del mineral.