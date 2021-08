"No se han congelado cuentas de Anaya; sigue investigación": UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que, hasta el momento, no le han congelado ninguna cuenta bancaria al excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, en torno a la investigación que se le sigue por la denuncia que hizo el extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

En conferencia de prensa después de participar en la Reunión Plenaria de los diputados de Morena, Santiago Nieto agregó que desde su dependencia seguirán las investigaciones porque requieren tener indicios suficientes para actuar en consecuencia.

"No, en este momento, no, nosotros seguiremos trabajando en las investigaciones porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia", aseguró Nieto Castillo.

Recordó que este jueves tanto la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera comparecieron ante un juzgado por las imputaciones contra Anaya Cortés, pero ésta fue diferida para que se pueda formular la imputación.

Precisó que, en este caso, la UIF continúa con la investigación y recordó que la instrucción del Presidente de la República de no actuar sin filias, ni fobias y precisó que no se trata de ninguna persecución de corte político.

Asimismo, adelantó que continuarán colaborando con la FGR para entregar toda la información correspondiente.

"Hubo ayer una audiencia en donde la fiscalía General de la República y la UIF comparecimos ante el juzgado, en este momento fue diferida esta audiencia para efecto de que se pueda formular la imputación por parte de la Fiscalía General de la República, la Unidad continúa con la investigación en este momento, tenemos la instrucción del Presidente López Obrador que como siempre de no actuar sin filias, ni fobias, no se trata de ninguna persecución de corte político y lo que se hará es que hasta el requerimiento de la Fiscalía General de la República, entregar la información correspondiente", explicó Santiago Nieto.

También continúa investigación a expresidente

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que continúan las investigaciones contras los expresidentes, Felipe Calderón (2006-2012), y Enrique Peña Nieto (2012-2018), tras las denuncias hechas por el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

En conferencia de prensa después de participar en la Reunión Plenaria de los diputados de Morena, Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia se encuentra todavía en proceso de integración de la información.

Y serán las autoridades judiciales las que tomen las decisiones correspondientes frente a éstos dos políticos.

"Como se sabe fueron denunciados en el escrito presentado por el señor Lozoya ante la Fiscalía General de la República y estamos nosotros en proceso todavía de integración de la información para efecto de que se tomen las decisiones por parte de las autoridades competentes", determinó.

EL UNIVERSAL publicó en junio pasado, que la UIF sí estaba investigando a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por el caso de los sobornos de Odebrecht.

En aquella ocasión y en entrevista con EL UNIVERSAL, Santiago Nieto explicó que estas investigaciones son resultado de lo que planteó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia y lo que está haciendo la UIF es corroborar que los datos presentados en esta acusación sean ciertos y prevé que la investigación finalice en tres meses.

Nieto Castillo explicó que Calderón Hinojosa y Peña Nieto son dos de las 70 personas mencionadas por Emilio Lozoya, por lo que se está revisando la ruta para comprobar que sean ciertas las afirmaciones del ex titular de Pemex y se están analizando operación por operación en todo el sistema financiero para ver si hay elementos o no para proceder y en su caso presentar una denuncia.

En la conferencia de prensa de este viernes en la Cámara de Diputados, Nieto Castillo recordó que el presidente, López Obrador le ha planteado tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad y en caso de encontrar irregularidades se hagan del conocimiento de las autoridades competentes.

"El presidente López Obrador lo que me ha planteado es tener una política de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad, y que por tanto, cualquier caso en donde encontremos irregularidades lo hagamos del conocimiento de las autoridades competentes, lo hemos hecho con el INE, lo hemos hecho con la Fiscalía General de la República, Fiscalía Electoral, las Fiscalías locales, con el Servicio de Administración Tributaria, dependiendo cuál sea la instancia", dijo.