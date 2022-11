"No se le reconoce a la oposición su lugar", acusa Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, aseguró que en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) "nos estamos jugando casi todo", porque actualmente todas las instituciones están en riesgo.

"Está en riesgo todo lo que hemos construido en este último paso de muchas generaciones, en la búsqueda de la democracia, de la libertad y del bien común", afirmó durante la ponencia "Poder Legislativo y representación política: retos y oportunidades para su fortalecimiento", que dictó a estudiantes de la Universidad Anáhuac.

Y acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cancelado el diálogo sobre la estrategia de seguridad nacional.

"No hay diálogo, no hay negociación, no se le quiere reconocer a la oposición su lugar", refirió.

Creel Miranda también señaló que en la Cámara de Diputados tampoco hay diálogo ni procesos de negociación, como sí se hizo por tres décadas.

No puede haber democracia sin la inclusión de minorías, afirmó, "porque el pueblo no es el pueblo de López Obrador, el pueblo somos todas y todos nosotros, asúmanse como parte del pueblo, como parte actuante de un pueblo, participante, si no, este país no va a cambiar".

Llamó a las y los jóvenes a tener la seguridad de que son "el factor de cambio, y que todo lo que hagan, así sea poner un granito de arena, tiene un valor trascendente en la gran obra de este país".

No se pase de lanza, le revira Mier a Creel. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, le contestó al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, que el león cree que todos son de su condición, por el reclamo de que en la Cámara de Diputados no hay diálogo.

Además, le dijo que si Morena no respetara las minorías, no sería presidente de la Mesa Directiva.

"Querido Diputado @SantiagoCreelM, cree el león que todos son de su condición. Si Morena no respetara a las minorías usted, le aseguro, no sería Presidente de la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados. Está bien que ande en precampaña, pero no se pase de lanza", escribió en su cuenta de Twitter en legislador morenista.