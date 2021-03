"No se llenó Zócalo porque hay mujeres que rechazan violencia", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las manifestaciones que se realizaron ayer en la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer no llenaron el Zócalo porque hay millones de mujeres que rechazan la violencia.

"Ante una causa tan noble que es la defensa de los derechos de la mujer, no llenan el Zócalo, porque hay muchas mujeres, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad de las mujeres, pero ¿de esa manera?, ¿de esa forma?".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que su gobierno siempre "le sacara la vuelta" a la confrontación, por lo que "los conservadores autoritarios" se quedarán con las ganas de que la administración federal reprima manifestaciones.

"Nosotros tenemos que ir haciendo consciencia de que no es la violencia el camino, no es eso el camino, hay muchísimas otras formas de manifestación y de protestar.

"Entonces, por lo que a nosotros corresponde siempre le vamos a sacar la vuelta a la confrontación, siempre, se van a quedar con las ganas los conservadores autoritarios, pensando de que vamos a reprimir. No, no. Como decía el presidente Juárez: 'Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho', y convencer y persuadir", agregó.

--Hay infiltrados que buscan debilitar mi gobierno

En el mismo tenor, el mandatario acusó este martes que, al igual que hay mujeres que con sinceridad defienden la causa de la igualdad de las mujeres, hay muchos infiltrados que buscan debilitar a su gobierno y a él.

"Sostengo que, en este movimiento, si hay mujeres que sinceramente defienden la causa de la igualdad, también hay muchos infiltrados con otro propósito: lo que quieren es debilitar al gobierno, debilitar al presidente".

El mandatario recordó que antes llegaban marchas y se tenía que cuidar también el edificio del gobierno de la Ciudad de México, pero ahora no, "no hubo ni siquiera vallas allá".

"Llegan al Zócalo y... Antes, porque tienen otras demandas, teníamos que cuidar la Catedral, la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México, el Antiguo Ayuntamiento, porque ahí está la sede del gobierno de la Ciudad de México; ahora no, ahora es aquí".

"En el caso de la sede del Gobierno de la Ciudad de México no hubo ni siquiera vallas, nadie estuvo allá, ahí estuvo vacío siempre, estaban aquí", comentó.