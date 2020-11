No se multará a capitalinos ni habrá toque de queda: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recalcó que no se tomarán medidas como multar a las personas o declarar estado de sitio ante el crecimiento de casos Covid-19, sin embargo, hizo un llamado a los capitalinos para seguirse cuidando y evitar la saturación hospitalaria.

"Somos una ciudad democrática y libertaria, no vamos a tomar esas medidas, nunca; hasta ahora la ciudad ha salido adelante gracias al esfuerzo y la participación de todos y de todas. Aun cuando ha sido ya muy larga esta situación, tenemos que seguirnos cuidando, evitar saturación hospitalaria y en la medida de lo posible mayor número de lamentables defunciones. Hemos buscado todo el tiempo mantener el balance entre el bienestar y la salud pública, en la medida en que todos cumplamos podemos seguir recuperando la actividad económica", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Recordó que a partir del próximo lunes y durante 15 días restaurantes, casinos, gimnasios y otras actividades similares tendrán que cerrar una antes de la hora permitida, es decir, que su servicio concluirá a las 10 de la noche; asimismo, los eventos sociales que se realizan en hoteles, solo podrán ser de 10 personas en lugares cerrados y de 25 en lugares abiertos.

Explicó que esta medida se tomó luego de que el número de camas ocupadas en los hospitales creció 12%, entre el 11 de octubre y el 6 noviembre, por lo que cambió la tendencia, dejó de disminuir y comenzó a aumentar ligeramente.

"El porcentaje de ocupación hospitalaria aumentó del 37 al 42 por ciento en menos de un mes; estos datos nos generan alerta, que deben traducirse en medidas preventivas. Sabemos que no es fácil, pero consideramos que es necesario para evitar en la medida de lo posible tener que pasar al extremo del Semáforo Rojo", explicó.

Asimismo, expuso que ahora que se acerca el Buen Fin, fecha importante para la actividad económica, se determinó que en esta ocasión se llevará a cabo del 9 al 22 de noviembre y se van a promover las compras en línea.

"Estas medidas preventivas requieren de la colaboración de todos y todas para que podamos cumplirlas; recuerda evitar aglomeración de personas, mantener Sana Distancia y el uso de cubrebocas", concluyó.