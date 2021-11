"No se necesitan pactos con Monreal y Ebrard"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no necesita establecer pactos con Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, ni con el canciller, Marcelo Ebrard, ya que son compañeros de la Cuarta Transformación.

"Son compañeros del proyecto y con todos tenemos relación, en el Senado de la República, como secretario de Relaciones Exteriores; y, como lo comenté, para nosotros la continuidad de la Cuarta Transformación es lo fundamental", dijo en conferencia de prensa.

Agregó que mantiene relación con ellos, porque son compañeros del proyecto de nación, y que cada uno está enfocado en cumplir las responsabilidades que cada uno tiene en sus distintas áreas que les corresponde.

"No se requiere (pacto), nos llevamos muy bien, no necesitamos establecer pactos; todos estamos de acuerdo en el apoyo a la Cuarta Transformación, y en eso estamos todos y todas... Además de, obviamente, las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos en el área correspondiente".