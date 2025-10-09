logo pulso
"No se negocia en lo oscurito", reiteran a Salinas Pliego

Corte determinó que Salinas Pliego tiene que cumplir, dice Claudia Sheinbaum

Por El Universal

Octubre 09, 2025 12:02 p.m.
A
Ricardo Salinas Pliego / Foto: Archivo

Ricardo Salinas Pliego / Foto: Archivo

Al hacer otra vez referencia al caso del empresario Ricardo Salinas Pliego y el pago de impuestos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Corte de Estados Unidos, determinó que tiene que cumplir.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que en otra ocasión se presentará lo que dice la ley respecto a una vez que la Corte o un juez determinan que se deben pagar impuestos.

"La Corte de Estados Unidos determinó un pago de impuestos, de Estados Unidos ¡eh! No la de México, un pago que tiene que hacer un empresario mexicano", comentó la Mandataria federal.

Ante la propuesta del empresario y presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para llevar a cabo "una mesa de diálogo responsable" para que sus empresas paguen los impuestos que deben, la Mandataria federal afirmó recientemente que esto "no es un asunto de negociación en oscurito" y advirtió que "negociación de la ley, nunca".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno siempre estará abierto al diálogo, y nunca cerrará la puerta a nadie, pero, advirtió que no se puede negociar con la ley. 

SLP

El Universal

Corte determinó que Salinas Pliego tiene que cumplir, dice Claudia Sheinbaum

