No se puede menospreciar fuerza del bloque conservador, reconoce López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A tres días de la manifestación en defensa del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se puede menospreciar la fuerza del bloque conservador, y reconoció que será un error subestimarlo.



En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal acusó que sus opositores son financiados por la oligarquía y en ocasiones por gobiernos extranjeros.

"Siempre he sostenido que no hay menospreciar la fuerza del bloque conservador, sería un error subestimar lo que representa. Ellos están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros, tienen de su lado a la mayoría de los medios de información, cuentan también con el apoyo de los intelectuales orgánicos, y hay una tradición del pensamiento conservador en México que viene de lejos.

"No menospreciar al conservadurismo porque son bastantes, no es poca gente, son millones, nada más con que ya no sigan creciendo, y además no regresen por sus fueros, porque entonces si acabarían con todos, porque son muy ambiciosos, muy corruptos y no les importa el pueblo, no le tiene amor al pueblo".

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que en el pensamiento conservador hay un especie de fanatismo.

"Pueden estar viendo que el expresidente Vicente Fox los engañó diciendo que iba a haber un camino y que fue más de lo mismo "y pueden estar viendo, constatando, sabiendo de que Felipe Calderón se robó la Presidencia o esto de que su secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna), estaba involucrado con las organizaciones criminales y a ellos no les importa".