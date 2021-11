"No se puede quitar a titular de Segob derecho a buscar Presidencia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no se le puede quitar o excluir su derecho de buscar la Presidencia de la República en 2024.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado si le gustaría que un "tabasqueño" busque sucederlo.

"Sobre esos temas no me gusta opinar, además falta mucho, sin embargo, considero que todos tenemos derecho a votar y ser votados, es un derecho constitucional, no se puede excluir a nadie, solo que tenga antecedentes penales, lo que establece la constitución y las leyes, pero todos, cualquier ciudadano, mujer y hombre tiene derecho, no se le puede quitar el derecho a nadie".

El presidente López Obrador recomendó a los partidos políticos el método de la encuesta para designar a sus aspirantes de elección popular porque además de ser un mecanismo democrático evita la confrontación al interior de los partidos.

"Aconsejaría para todos los partidos, es un consejo de buena fe, porque me tocó en la oposición ser dirigente de partidos de dos y cuando hay que elegir candidato hay tensiones, entonces la experiencia es que el método de las encuestas ayuda a que no haya confrontación, que no haya pleitos y es un método democrático, porque es la gente la que decide".