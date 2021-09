No sería fácil quitar pensiones, becas, volver a condonar impuestos o privatizar bienes públicos: AMLO

En su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se asentaron las bases para llevar a cabo la Cuarta Transformación en el país y que a esta altura, será muy difícil "dar marcha atrás".

En su discurso, el mandatario federal señaló que las acciones y decisiones tomadas a lo largo de su Administración son en beneficio del pueblo y destacó que es muy importante lo logrado, por lo que podría dejar ahora mismo la Presidencia "sin sentirse mal con su conciencia".

"Es tan importante lo logrado hasta ahora, en este periodo, que hasta podría dejar ahora mismo la Presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida", dijo.

"Es mucho lo realizado y sería muy difícil dar marcha atrás a las decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la Nación", expresó el Presidente mientras cuestionó cómo los conservadores podrían quitar las pensiones para adultos mayores o las becas a estudiantes; además de regresar a la condonación de impuestos a las grandes empresas o a la privatización de los bienes públicos. "En fin, un retroceso no sería cosa fácil", agregó.

Además, confió en que la mayoría de la población votará a favor de que continúe con su mandato hasta 2024 en la consulta nacional que se prevé que se lleve a cabo en marzo próximo. También indicó que cuando termine su Gobierno sólo dirá: "Misión cumplida, me voy a Palenque. Les dejo mi corazón", ya que no dejará ningún pendiente.

"Vamos bien y estoy seguro de que la gente va a votar a finales de marzo por que continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024", expresó desde Palacio Nacional.

"Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios, pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial sólo diré a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque. Les dejo mi corazón", afirmó.

El mandatario aseguró que ha cumplido 98 de los 100 compromisos que hizo en la plaza del Zócalo el día que se convirtió en Presidente, y sólo le falta "descentralizar" la Administración federal y descubrir la verdad en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.