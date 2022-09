No sirve de nada tener tantos estudios: Salinas Pliego

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- ¡Lo mío lo mío no es dar pláticas, lo mío es atender clientes! Dijo Ricardo Salinas Pliego durante su discurso con jóvenes en EXMA 2022, el evento de marketing más grande.

Contó a los asistentes que él estudió para contador público en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y terminó su maestría en finanzas.

El empresario dijo que estudiar no sirve de nada, lo que sirve es salir a hacer las cosas.

"¿De qué sirve estar preparado y tener una gran actitud si no se tiene el push y la energía para seguir adelante?", cuestionó.

En la presentación de la semana pasada expuso a los asistentes: "Yo le digo a muchos chicos y chicas .. que entre más estudien y más grados tengan, mejor les va a ir: ¡No es cierto. Aguas! Es mucho más valioso una sesión aquí (EXMA 2022) que un año de escuela tradicional", comentó Salinas.

"Los maestros que te están enseñando cosas, esos cabrones ni siquiera han manejado un stand de frutas. ¿Cómo te van a enseñar de negocios si nunca han hecho un negocio?", agregó.

Durante su participación en el evento recomiendo salir a hacer las cosas y no estar de "carrera en carrera".