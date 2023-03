"No somos colonia de ningún gobierno extranjero", advierte AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL). - El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, este miércoles, que hará valer que México es un país libre, independiente, soberano y que no es colonia ni protectorado de ningún gobierno extranjero.

Esto, en medio de los llamados de legisladores republicanos que exigen que el presidente Joe Biden "haga más" contra cárteles mexicanos, incluyendo la intervención de las fuerzas armadas, y de que el Departamento de Justicia advirtiera que será implacable en la búsqueda de justicia", ante el secuestro de cuatro ciudadanos de ese país en Matamoros, Tamaulipas el pasado viernes.

En su discurso por el Día Internacional de la Mujer en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que gobiernos extranjeros estaban mal acostumbrados y se metían "hasta la cocina" sin pedir permiso y que eran "muy ventajosos".

"Hacer valer que somos un país libre, independiente y soberano, que no somos colonia ni somos protectorado de ningún gobierno extranjero. Hemos avanzado en eso, pero hace falta todavía más, porque estaban mal acostumbrados y se metían hasta la cocina sin pedir permiso, muy ventajosos.

"Entonces, tenemos ahora que consolidar nuestra independencia y hacer valer nuestra soberanía", dijo.

Dos mensajes claros y directos resultaron ayer martes del hallazgo de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, dos de ellos asesinados. El primero, de legisladores republicanos, incluso de algunos medios, para que el presidente Joe Biden "haga más" contra los cárteles mexicanos, incluyendo la intervención de las fuerzas armadas.

El segundo, de parte del gobierno de Estados Unidos con la exigencia de justicia y la advertencia de que no se detendrá hasta que los secuestradores y asesinos paguen: "El Departamento de Justicia será implacable en la búsqueda de justicia", afirmó en un comunicado el fiscal general, Merrick Garland.

Su voz fue secundada por el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby: "Vamos a trabajar de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso", dijo a periodistas.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, aseguró: "Haremos siempre lo que sea más efectivo y lo que esté en nuestras manos para que estos grupos rindan cuentas".