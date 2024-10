"No somos enemigos de gobierno", dice MCCI a Sheinbaum

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) envió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum en el inicio de su gobierno, donde destacó que su papel no es golpear ni abuchear, pero tampoco aplaudir, sino hablar con la mayor honestidad y objetividad posible al pueblo de México y a las autoridades.

"Nuestro trabajo cumple una función social que, esperamos, este gobierno reciba como lo que es: una herramienta para ayudar a la vigilancia del uso de los recursos públicos y atender los problemas del país en conjunto", dijo Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad.

La organización hizo hincapié que más de una persona ha interpretado su trabajo como golpeteo político y los han señalado como adversarios.

"Esto ha puesto en riesgo a nuestra organización y a las personas que colaboran con nosotros. Queremos ser muy claros: nosotros no somos enemigos de ningún partido político, movimiento o gobierno. Nuestros únicos enemigos son la corrupción y la impunidad, estén donde estén. Esa fue nuestra misión durante las últimas dos administraciones —donde identificamos casos como "La Estafa Maestra" o Segalmex— y lo seguirá siendo en los años por venir", aseguraron.

Recalcaron que trabajan con la esperanza de que las autoridades tomen acciones para investigar, sancionar y prevenir un mal que ha atormentado a México por muchos años.

"Por eso nuestras labores no se limitan a documentar actos de corrupción e irregularidades, también proponemos alternativas y acciones concretas. Nuestra intención siempre ha sido fortalecer el Estado de derecho del país y buscar interlocución con todos los actores relevantes para esta batalla", externaron

De igual forma la organización compartió que están convencidos que las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno comparten los mismos objetivos.

"En nuestro caso particular, estamos seguros de que México puede ser un país más justo, libre de corrupción e impunidad y donde la ley se aplique a todas y todos por igual, por lo que todos los días trabajamos en esa dirección", subrayaron.