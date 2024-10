Vamos a mantener posición de que España ofrezca disculpas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la relación de México con España "es buena", luego de que decidió no invitar al rey Felipe VI a su investidura presidencial y que el gobierno español declinó participar en la ceremonia.

En su primera conferencia denominada "la mañanera del pueblo" en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum refirió que no tiene por qué cambiar la relación y sostuvo que España debe ofrecer disculpas por los crímenes cometidos durante La Conquista, después de que no se respondió a la petición que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su gobierno.

"Nosotros creemos que tiene que recapacitar", expresó Sheinbaum Pardo.

"Pero vamos a defender siempre la posición", señaló al destacar las relaciones comerciales, culturales y de turismo, entre otras. "A México y España les une de manera muy importante el exilio que hubo de la república, hay muchísimos españoles y españolas que viven en México", destacó.

Mencionó que países de Europa y El Vaticano incluso han ofrecido disculpas públicas: "Entonces es importante seguir manteniendo esta posición y la vamos a mantener".

Seguirá pidiendo información a EU sobre "El Mayo"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que seguirán pidiendo a Estados Unidos información sobre a la detención y traslado de los capos Ismael "El Mayo" Zambada a ese país y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

"Y sí, vamos a seguir pidiendo información de estas detenciones en nuestro territorio", aseguró.

Al ser cuestionada sobre sí ya está regularizando la seguridad en Sinaloa, Sheinbaum contestó: "Vamos a esperar que podamos tener un análisis más detallado del caso de Sinaloa para poder comentar".

Agregó que Sinaloa aparece entre los cinco municipios de más número de homicidios, pero que Guanajuato se mantiene en primer lugar.

"¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las seis de la mañana. El día de hoy solicité a la Fiscalía General de Justicia que nos enviara a una persona que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos", explicó.

"La Fiscalía es autónoma, pero como lo han dicho ustedes, desde su momento en la campaña y como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad. Entonces, el día de hoy ha llegado una fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero como parte de la coordinación y lo vamos a estar haciendo", destacó.

La mandataria federal añadió que el día 8 de marzo se presentará a la Fiscalía General de Justicia algunas iniciativas para la estrategia de investigación.