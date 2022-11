"No son acarreados, solo no tenían los medios para venir", defiende Solalinde

A-AA+

"Les llaman acarreados a los que no tenían medios para venir, pero sí querían venir", afirmó el padre José Alejandro Solalinde Guerra.

El director del albergue "Hermanos en el Camino" se encuentran entre los morenistas que marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo para celebrar los cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el cruce de la avenida Chapultepec y la calle Toledo, en la colonia Juárez, el sacerdote católico aseguró que los participantes en la movilización son gente del pueblo, sencilla, conciente y que viene a la capital del país a apoyar al presidente de la República.

"Quiero hacer un llamado especial a los demás para que se unan también, entiendo que no acaban de dirigir que esto es un cambio, un gran movimiento irreversible, pero también son nuestras hermanas y hermanos no importa el nivel que tengan, finalmente se convencerán que este cambio es necesario, es de bien para todos y ellos son parte de nosotros, los invitamos a participar de nuestra reunión, sin ellos México no está completo", comentó.

Solalinde Guerra señaló que no apoyó con ningún contingente y que marchará a lado del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres y un grupo de migrantes.