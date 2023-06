¿No te dejan entrar al antro? Ministro aclara que es discriminación

A-AA+

¿Fuiste a un antro y no te dejaron pasar? Pues el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que este acto se trata de discriminación.

Por medio de TikTok, el ministro explicó por qué este hecho puede ser catalogado como discriminación.

"Que ridículo que quieras entrar a un lugar a gastarte un dinero y no te lo permitan, te discriminen y te maltraten", expresó Zaldivar.

Aunado a ello, aseveró que "siempre me ha parecido indignante ver a esos cadeneros, que deciden de manera déspota quién puede, o no, entrar a un antro, dependiendo del aspecto físico y de la clase social".

Finalmente, el ministro pidió denunciar este problema ante las autoridades y "no regresar al lugar".

Hasta el momento, el video cuenta con 27 mil reproducciones y con más de 3 mil "likes".

¿Cómo denunciar un acto de discriminación?

Es necesario presentar la denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) al correo: quejas.copred@cdmx.gob.mx.

De igual manera, la dependencia solicitará los siguientes datos: nombre, medio de contacto y descripción del acto.

El horario de atención presencial es a partir de las 9:00 a 15:00 horas. Si deseas acordar una cita en un horario diverso puedes comunicarte a los siguientes números telefónicos:

-Atención telefónica 5553413010 y 5546008233 (lunes a jueves 09:00 - 18:00 horas; viernes 09:00 a 15:00 horas).

-Línea no discriminación: 55 5658 1111.

-Línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano: 55 5533 5533.