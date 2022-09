"No tenemos pacto con la delincuencia", dice Rosa Icela

A-AA+

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reiteró ante diputadas y diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que este gobierno no tiene pacto con el crimen organizado.

"No tenemos pacto con la delincuencia ni con grupos de ningún tipo. No somos iguales a quienes nos antecedieron en el ejercicio del gobierno, nosotros jamás nos vincularemos con el crimen, nuestra lealtad es con el pueblo de México", declaró Rosa Icela Rodríguez al participar en la reunión plenaria del PVEM.

Al igual que lo hizo en la plenaria de Morena, la titular de la SSPC llamó a los legisladores del Partido Verde a avalar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Con todo el respeto, como gabinete de Seguridad, nos atrevemos a convocarlos a que se sumen a quienes queremos un México más seguro y en paz, aprobando la iniciativa de ley integral que el Presidente enviará el primero de septiembre para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto evitará que se repitan estrategias fallidas que perviertan a una institución de tal relevancia y se afecten los derechos de la población", dijo Rodríguez.

La secretaria de Seguridad sostuvo que la Policía Federal creada en el pasado, "se corrompió, al igual que lo hizo el responsable de la seguridad del país cuando se emprendió la llamada guerra contra el narco, quien por cierto se encuentra detenido en Estados Unidos".

Por ese motivo, insistió, lo que se busca en este gobierno es heredar una Guardia Nacional "incorruptible", "profesional", "preparada" y "respetuosa de su papel ante la ciudadanía".

"Pero sobre todo un cuerpo que no esté sujeto a eventualidades o a decisiones políticas, un cuerpo con capacitación y adiestramiento policial conforme a los estándares internacionales en la materia", expuso.

Rosa Icela Rodríguez llamó a reformar la Ley General de Seguridad Privada para crear el "Registro Nacional De Empresas De Seguridad Privada y Personalidad Operativo"; una reforma a la Ley de Ejecución Penal a fin de regular las preliberaciones, así como una modificación a la Ley General de Ciberseguridad para combatir los ciberataques y regular contenido explícito y violento en videojuegos, entre otras.

Incluso, sometió sus propuestas a votación económica: "A ver, ¿quiénes apoyan las propuestas?, ¿quiénes a favor?, ¿abstenciones?