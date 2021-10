"No tengo información sobre nueva denuncia contra Peña Nieto", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene información sobre una nueva presunta denuncia de la FGR contra el expresidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray (PRI) y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

"No tengo información, nada. La Fiscalía General de la República es independiente", aseguró el mandatario en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador recordó que la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, es autónoma y es un proceso que tienen que ir internalizando los ciudadanos.

"Son procesos, hablamos de siglos en que el Presidente era el Procurador en los hechos, de facto, no de jure. Legalmente dependía del Ejecutivo, había un procurador, pero en los hechos el procurador era el Presidente, el que decía así o así, esa es la historia", dijo el presidente.

"Ya no es así, si cuesta trabajo, sobre todo en la gente mayor, no pueden imaginar que si se le acusa de corrupción a alguien no tenga que ver con el Presidente o si sale alguien de la cárcel no tenga que ver con el Presidente, es increíble, pero son procesos que se tienen que ir dando".

Reiteró que no debe haber persecución política, fabricación de delitos, sino más bien justicia y no venganza.

"Es la Fiscalía encargada de eso y le tengo confianza al Fiscal y sé que se va a actuar con rectitud, me gustaría que no se tardarán tanto en todos los casos pero son procedimientos y hay que esperar a ver que resuelven".