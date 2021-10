"No tengo nada en contra de Robles, yo no odio a nadie, yo soy feliz", asegura AMLO

Luego de que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio pasado, declaró en entrevista con Héctor de Mauleón que es presa política, además que le pidieron inculpar a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "no es mi fuerte la venganza y no odio a nadie".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador rechazó que haya una venganza política en contra de Rosario Robles Berlanga, quien está recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada por presuntos actos de corrupción en el caso de la "Estafa Maestra".

El Presidente aseguró que este caso compete a la Fiscalía General de la República (FGR), pues su gobierno no presentó ninguna denuncia en contra de Robles Berlanga.

"Es sencillo, no tengo nada en contra de ella, y es una asunto que atiende la Fiscalía General de la República. No tengo nada en contra de ella, yo no odio a nadie, yo soy feliz, y no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia", señaló López Obrador.

-"Habla de un trato diferenciado respecto al caso de Emilio Lozoya", se le cuestionó.

"-Eso es de la Fiscalía, no me corresponde a mí, yo no presenté ninguna denuncia, nada, esto es una cuestión que viene de tiempo atrás, que tiene que ver con una investigación que se hizo precisamente de corrupción en las universidades públicas, se llamó 'La Estafa Maestra'", contestó.

Desde el interior del penal de Santa Martha Acatitla, este lunes EL UNIVERSAL presentó una entrevista a Rosario Robles en donde asegura que es víctima de una "venganza política" y de "un gran miedo a que yo esté afuera".

Durante 30 minutos, Rosario Robles habló con el columnista de EL UNIVERSAL y reveló que como parte de una negociación para obtener beneficios le pidieron a su abogado que inculpara a personalidades política de la pasada administración en la llamada "Estafa Maestra".

--Hija de Rosario Robles responde a Sheinbaum: "si tiene pruebas, preséntelas"

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, salió en defensa de su madre y respondió a señalamientos hechos por Claudia Sheinbaum, quien ligó a la exfuncionaria con la "Estafa Maestra".

"Me sorprende que se despoje de su investidura como Jefa de Gobierno al opinar sobre un proceso del que estoy completamente segura que desconoce, el de mi madre. Usted no es juez, y violenta el principio de presunción de inocencia por el que lucharon las fuerzas democráticas. Usted de facto sentencia a una mujer que está injustamente privada de su libertad", escribió Moguel.

"'¿Conoce usted acaso la carpeta de investigación? Me parece que no, ya que en ella no existe una sola palabra que haga referencia a la estafa maestra. ¿Sabe que a mi madre no se le ha comprobado ningún delito? ¿Conoce usted el Sistema de Justicia Penal? Si usted tiene pruebas contra mi madre preséntelas y no emita sentencias previas ni juicios de valor de asuntos que no son de su competencia. Usted está obligada a respetar la separación de poderes, el Estado de Derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia", siguió.

La jefa de Gobierno dijo esto sobre Robles: "Que le pregunten de la 'Estafa Maestra', ahí está la Estafa Maestra, incluso fueron sus propios aliados quienes lo denunciaron entonces ella fue parte de eso".