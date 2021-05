No vamos a dejar a nadie desamparado: Sheinbaum

Tras el desplome de la Línea 12 del Metro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró a través de su cuenta de Twitter que ninguna familia se quedará desamparada y recibirán todo el apoyo necesario, de acuerdo a la Ley de Víctimas y al compromiso ético, moral y humano del Gobierno de la Ciudad de México.

"Cómo lo he dicho, subrayo nuevamente el compromiso de mi gobierno con las víctimas del incidente de la línea 12 del metro. No vamos a dejar a nadie desamparado", expresó en sus redes sociales.

Recordó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México publicó la declaratoria respecto al derecho de las víctimas y sus familiares, como consecuencia del incidente de la Línea 12 del Metro ocurrida el 3 de mayo de 2021, a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación y no repetición, de acuerdo a la Ley de General de Víctimas y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

En el documento se establecen los siguientes puntos:

1. Obligatoriedad en la entrega incondicional e inmediata del apoyo emergente a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 7 de mayo del año en curso, en coordinación con las demás entidades de la administración pública local.

2. Obligatoriedad del Sistema de Transporte Colectivo Metro para que, en un plazo expedito y de acuerdo a la ley, se otorgue el apoyo económico por virtud del seguro institucional, en términos de los impactos diferenciados con motivo de la sensible pérdida de vidas y demás víctimas afectadas.

3. Otorgamiento de medidas de asistencia inmediata de apoyo psicológico, de acceso a la salud, a la educación, al empleo, entre otras.

4. Implementación de medidas objeto de reparación integral, para lo cual, se generará un plan individual de reparación de acuerdo con la Ley de Víctimas, y que implicará la entrega de medidas económicas indemnizatorias en cada núcleo de familia que resultó afectado, además del otorgamiento de las medidas de asistencia necesarias para garantizar en todo momento la reparación integral del daño producido.

5. Atención personalizada y seguimiento directo con las familias que resintieron la pérdida de la vida de un familiar o que fueron afectadas en su salud.

6. Ninguna familia se quedará desamparada y recibirán todo el apoyo necesario, de acuerdo a la Ley de Víctimas y al compromiso ético, moral y humano del Gobierno de la ciudad.