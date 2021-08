No vamos a ir a un periodo extraordinario para complacer a AMLO: PAN

La bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reiteró su rechazo a un periodo extraordinario de sesiones "para complacer al presidente Andrés Manuel López Obrador" quien busca se apruebe la Ley de Revocación de Mandato con el fin de buscar prolongar su estancia en Palacio Nacional.

"No vamos a acompañar un periodo extraordinario para complacer a López Obrador. Lo que hoy se quiere proponer es una burla, desde que López Obrador les tronó los dedos a la mayoría de Morena" para aprobar esta ley, dijo la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán.

En rueda de prensa, expuso que si Morena quiere un periodo extraordinario, el PAN está a favor pero para resolver problemas de inseguridad, de desempleo, de carencia de medicinas en el país.

"A López Obrador le encanta estar en la boleta, estuvo en el en el 2006, en el 2012 y en el 2018. Y ahora quiere estar en el 2022. Esto es una burla para los mexicanos, cuando estamos en la tercera ola de la pandemia", apuntó.

Por su parte, la diputada federal del PAN, Josefina Salazar calificó de "iniciativa tramposa" la de Revocación de Mandato que se busca imponer desde Palacio Nacional, porque el presidente López Obrador protestó por un mandato de seis años y ahora busca con esta ley ampliar el mismo, no irse antes.

"La premura de la exigencia palaciega y la adulteración del ejercicio del mismo, que no propone la interrupción del mandato, sino una prolongación, es un ataque a la democracia mexicana", apuntó.

Dijo que en el PAN están convencidos que la revocación de mandato es un ejercicio de los ciudadanos, no de quien está en el poder.

"No estamos en contra de la revocación de mandato, sino de la simulación del Presidente de la República y las propuestas que está presentado Morena, que sólo buscan dar continuidad el mandato que está en la Constitución", subrayó.

Xóchitl Gálvez, senadora panista, dijo que en todo caso la pregunta en esta ley debería ser si están de acuerdo en la revocación de mandato por la pérdida de confianza en el presidente de la República.

Cuestionó que el presidente López Obrador busque gastar 3 mil millones de pesos para este ejercicio inútil y a modo, cuando hay urgencia en el país de comprar vacunas contra el Covid-19 para millones de menores de edad y persiste en desabasto de medicinas.