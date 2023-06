"No vamos a parar" hasta dar con funcionarios: Rutilio Escandón

A-AA+

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., junio 29 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio a conocer que se continúa con la búsqueda de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, que permanecen en poder de un grupo armado, que reclama la liberación de la cantante chiapaneca Nayeli Cinco.

En su mensaje durante la mesa de seguridad, el morenista dijo, que no van a descansar hasta dar con el paradero de los 16 cautivos que han cumplido casi 48 horas en poder de hombres armados.

"Estamos muy unidos todos. Aquí está la Base de Operaciones Mixtas, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Mariana Armada de México, las Fiscalías... todos los integrantes estamos muy compactados en la defensa de la seguridad en la defensa del pueblo de Chiapas y decirles a todos que tengan confianza de que no les vamos a fallar, que los delitos se investigan, se persiguen y se sancionan. No hay impunidad para nadie", explicó.

----"Estamos trabajando todos unidos y no vamos a parar": Rutilio Escandón

De los 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública, "que cumplen con su labor todos los días y que fueron secuestrados, estamos trabajando todos unidos y no vamos a parar. Ya el Ejército mexicano, la Marina nacional, la Guardia Nacional, las policías, todos vamos a seguir con mayor intensidad hasta que aparezcan nuestros compañeros de trabajo, porque ellos únicamente cumplen con su responsabilidad", agregó.

Esta mañana de jueves, para presionar a las autoridades, los familiares de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública bloquearon vialidades, en un acto de desesperación, para pedir su liberación.

Pidieron que a la manifestación se sumen amigos y familiares de Nayeli Cinco, que este jueves cumplió una semana que fue raptada por un grupo de hombres en la colonia Santa Clara, en el municipio de Tuxtla. "Liberen a Nayeli", "Liberen a Nayeli", clamaron. "Amigos de Nayeli súmanse a este movimiento por favor. Póngase la mano en el corazón, Amigos de Nayeli vengan".