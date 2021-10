"No van a callar a millones": Simón Levy sobre convocatoria de Claudio X. González

La intención de Claudio X. González Guajardo de agrupar los nombres de las personas que impulsaron el proyecto de la izquierda durante las pasadas elecciones sólo se ha visto en regímenes totalitarios que necesitan tener la lista de sus enemigos, así lo señaló el empresario Simón Levy.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas de SinEmbargo al Aire, crítico el movimiento "Sí Por México", impulsado por Claudio X. y los dirigentes del PAN, PRI y PRD, ya que desde su punto de vista, no es necesario esperar hasta 2024 para buscar soluciones a los problemas del país y generar empleo.

"Por qué se tienen que esperar hasta 2024 para abonar al crecimiento del país, queremos generar empleo lo que necesitamos es hacer recursos agarrando contratos con el gobierno en turno", cuestionó, "un empresario no se espera hasta el 2024 para generar empleos, genera inversiones, no lo ves sentado con los dirigentes de tres partidos políticos en una mesa".

Yo me erijo como jefe de los tres partidos políticos, les pago con dinero de mi club de empresarios y van a votar cómo yo quiera", agregó.

Levy, quien fue Subsecretario de Turismo del Gobierno de México de diciembre de 2018 a mayo de 2019 en la administración de Andrés Manuel López Obrador, consideró que detrás de la llamada "lista negra" la intención es "ir empadronando a tus enemigos de turno, y luego le avientas a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, una de las organizaciones fundadas por Claudio X. González) a mí en lo particular se me ha venido encima calumniando... no me van a callar y no van a callar a millones de mexicanas y mexicanos y no nos van a silenciar".

Para el empresario, el llamado del también filántropo se hizo de una manera fascista y totalitaria, convocando a no olvidar a todos los que impulsaron para que AMLO llegara a la Presidencia".

Después de llamar a Claudio X. uno de los rentistas más grandes del país, Simón Levy expresó que "necesitamos empresarios en México, no rentistas de turno, no podemos tener una clase empresarial que viva de la ubre del Gobierno esperando contratos y contratos para generar riqueza".

Aseguró que "el comes y te vas foxista" también existe en el mundo de los negocios y eso es lo que le ha generado una pauperización de las clases medias. "Se llenan la boca de miel cuando hablan de crecimiento económico y no están conscientes de ello, son los grandes saqueadores de México".

CUESTIÓN DE PRIVILEGIOS

Por otro lado, Citlalli Hernández, secretaria general del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consideró en el mismo espacio periodístico que las declaraciones de Claudio X González son en respuesta a un "dolor legítimo", porque ya no se está beneficiando como lo hacía con anteriores gobiernos.

Dijo que la postura del empresario es una manifestación de la molestia que generan las decisiones que está tomando el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues anteriormente este "poder económico se beneficiaba del poder político".

Destacó que esta malestar de los grupos de intereses, se encubre en un discurso de odio, de democracia, pese a que, añadió, las declaraciones de X González sean una amenaza a ésta, y a la pluralidad, ya que propuso que todos los que no piensen como él o que apoyen a López Obrador deben ser anotados en una lista para después castigarlos.