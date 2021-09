"No venimos a ganar la guerra sino la paz"

Ciudad de México.- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en el actual gobierno "no venimos a ganar la guerra, venimos a ganar la paz", por lo que se avanza en su construcción, atendiendo las causas estructurales y multidimensionales que generan los delitos y la inseguridad.

Al comparecer ante el Senado en el marco de la glosa por el III Informe de Gobierno del Presidente, fue cuestionada severamente por la oposición, al calificar como fallida la actual estrategia de "abrazos no balazos", la cual la funcionaria defendió, al señalar que no tienen pactos con la delincuencia organizada ni hay "daños colaterales" como ocurrió en sexenios anteriores.

"Y la paz sí se construye con más abrazos, con más cordialidad, con más civilidad, con más hermandad y, como lo he dicho, no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. Y les quiero decir: abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos", respondió.

Con la inédita presencia de los secretarios de Gobernación, de la Defensa, de la Marina, así como de los titulares de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y de la UIF, Santiago Nieto, dijo que todos los días se coordinan los tres niveles de gobierno para regresar la paz a las comunidades y a contribuir a preservar el orden público.

Destacó logros en materia de decomisos de drogas, así como la baja en la incidencia de delitos como el secuestro, robo de automóviles, de ganado e hidrocarburos, entre otros.