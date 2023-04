“No venimos a hacer política; pedimos justicia”

Ciudad Juárez, Chih.- “Sólo fuimos a pedir justicia, no venimos a hacer política ni conocemos a nadie en México, no conocemos a esa señora Maru [María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua], no tenemos nada que ver con eso”, aseguró José, un migrante venezolano de apenas 20 años.

Sentado sobre la banqueta de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) cerrada tras el incendio que cobró la vida de 39 migrantes y 27 resultaron heridos la noche del pasado 27 de marzo, José usa un collar con el retrato de su amigo Óscar, quien falleció por el fuego. El sueño de ambos era llegar a Houston, Estados Unidos, para trabajar y enviar dinero a sus familias.

José dijo en tono molesto que no saben por qué los relacionan con la gobernadora de Chihuahua, cuyo nombre desconoce.

“Nosotros estamos aquí por la muerte de nuestros hermanos venezolanos, no estamos aquí por el sistema de política, nosotros queremos justicia por los compañeros de nosotros, por eso estamos aquí”, subrayó.

El viernes pasado, José y sus compañeros subieron a un autobús que puso un grupo de activistas con el objeto de ir a exigir justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se reunió en privado con servidores de la nación y empleados del Banco del Bienestar en el gimnasio de Colegio de Bachilleres.

Durante la manifestación, el Mandatario federal señaló a una de las activistas de haber sido enviada por Maru, lo que la mujer rechazó.

Señaló que estar dentro de la estación provisional de migración era como en una cárcel, donde no dejan tener celulares y son presa de la extorsión por parte de los agentes de migración.

Su meta —como él la llama— es obtener una visa para poder trabajar de manera legal en Estados Unidos.

A casi un kilómetro de distancia de la estación migratoria, en la capilla de la Misión de Guadalupe, junto a la catedral, se ofició una misa por los desaparecidos de Ciudad Juárez, pero además se alzaron plegarias por los 39 migrantes que murieron y 27 más que resultaron heridos.