No veo posibilidades, francamente: Ebrard sobre petición del "Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard señaló que no le ve posibilidades a la petición de Joaquín "Chapo" Guzmán, de intervenir para solicitar su regreso a México.

"Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces, no le veo posibilidades, francamente", reconoció en encuentro con medios de comunicación.

Sin embargo, el canciller dijo que el asunto se revisará con la Fiscalía.

La Embajada de Estados Unidos en México informó que el 10 de enero recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes, quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", mismo que se turnó a la Cancillería por ser de su competencia.

El defensor explicó en entrevista que el capo vive en condiciones degradantes en una cárcel de Estados Unidos.

Sobre el tema el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, señaló que la decisión de atender la petición de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", sobre las condiciones que vive encarcelado en Estados Unidos, corresponden al poder judicial.

"Ya el presidente abordó este tema. Se va analizar como se analiza cualquier petición. Es un tema que está fundamentalmente en la cancha del Poder Judicial, así se hacen todas las extradiciones", expuso.

¿Qué mensaje le quiere dar "El Chapo" a AMLO?

El abogado de Guzmán Loera habló en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, respecto a la situación que "El Chapo" vive en la prisión en EU.

"Nunca ha visto la luz del sol en seis años en prisión, la comida es de pésima calidad, no ha recibido visitas más que tres, mientras que a los demás presos los dejan ver a sus familias cinco o seis veces al mes", dijo José Refugio.

El abogado abundó en que "ante las condiciones degradantes que vive en una cárcel en EU, Joaquín Guzmán le pide al Presidente que repare las violaciones del gobierno de Peña Nieto en su caso y busque los canales para que regrese a una cárcel en México".

José Refugio ha sido abogado de "El Chapo" de 2015 a 2018, cuando fue recapturado tras años de estar prófugo.

Ante tal petición, el Presidente durante su conferencia sólo atinó a decir: "No he visto, pero vamos a ver".