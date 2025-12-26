"No vivo de favores ni concesiones disfrazadas de moral": López Beltrán
El hijo de López Obrador le responde a Salinas Pliego
Al estar en medio de la polémica por haber sido captado supuestamente en una tienda de lujo en Houston, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró no vive de privilegios, además que trabaja, emprende y paga impuestos.
A través de sus redes sociales, López Beltrán respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien declaró que los políticos de Morena y sus familiares no pagan impuestos y participan en megafraudes al erario, además que "viven financiados por el cártel de Macuspana".
"Tienen vínculos probados con el crimen organizado, huyen de las cámaras en público, se tienen que esconder como ratas en sus vacaciones porque no pueden explicar su enriquecimiento absurdo", dijo el dueño de Grupo Salinas.
Al respecto, el hijo de López Obrador señaló a Salinas Pliego de clasista y de no tener argumentos: "Yo, José Ramón López Beltrán, no vivo de privilegios ni de favores ni de concesiones disfrazadas de moral".
"Como millones de mexicanas y mexicanos, trabajo, emprendo, pago impuestos y no necesito presumir para saber quién soy. A diferencia de ti, no construyo nada atacando, difamando o calumniando a otros; lo hago trabajando", agregó.
Lo señaló además de querer dar lecciones de mérito y ética.
"La diferencia entre tú y yo es clara: yo no le debo nada al Estado ni al pueblo de México; tú, en cambio, te has enriquecido durante décadas beneficiándote de ellos. No necesito prepotencia ni humillar a nadie para justificar quién soy", expresó José Ramón López Beltrán.
Por su lado, Carolyn Adamas, esposa de López Beltrán, rechazó que sus hijos sean "ratas" y no tienen por qué esconderse en ningún momento de su vida.
"Yo nunca me he metido con los hijos de nadie, y no voy a permitir que nadie hable de los míos con desprecio", declaró.
Aseguró Adams que su familia vive en paz porque todo lo que tienen "es fruto de nuestro trabajo ".
Andy López Beltrán compró arte de Yayoi Kusama por medio millón de pesos
Según una investigación de Latinus, el hijo del expresidente López Obrador importó en marzo de 2024 una obra de la reconocida artista japonesa
no te pierdas estas noticias
"No vivo de favores ni concesiones disfrazadas de moral": López Beltrán
El Universal
El hijo de López Obrador le responde a Salinas Pliego
Mexicana de Aviación celebra su segundo aniversario con mariachi y pastel
El Universal
Mexicana de Aviación destaca por su crecimiento del 19% en número de usuarios durante 2025.
Profeco informa derechos de pasajeros ante retrasos y cancelaciones de vuelos
El Universal
Ante situaciones de retraso o cancelación de vuelos, es importante conocer los derechos que amparan a los pasajeros, según la información proporcionada por Profeco.