Nombra fiscal de Campeche a Renato Sales, exfuncionario de EPN

El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad "19 de Junio" (Covic) cuestionó y "repudió" la designación de Renato Sales Heredia como Fiscal General de Campeche, nombramiento realizado por la gobernadora electa Layda Sansores San Román (Morena).

Para el Covic este nombramiento es "un premio" a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y a las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por Renato Sales durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el Comité de Víctimas, este personaje es uno de los responsables de "la masacre" en Asunción Nochixtlán, después de Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, porque en junio de 2016 se desempeñaba como Comisionado Nacional de Seguridad: "el brazo policiaco de la Secretaría de Gobernación", señaló.

Sales Heredia, sostuvo, debe ser llevado a juicio por las muertes de ocho personas durante los hechos registrados en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, "quienes salieron a defender a los trabajadores de la educación que se oponían a la nefasta reforma educativa del gobierno priista".

Sin embargo, el Covic aseguró que su designación como Fiscal General del Estado de Campeche por el gobierno de Morena y la Cuarta Transformación no es casualidad, sino una muestra más del pacto de impunidad que se ha firmado políticamente entre el PRI y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Lo seguimos sosteniendo: Morena y el PRI son lo mismo", apuntó.

De la misma forma aseveró que esto es una clara muestra de que al actual gobierno federal y a Morena no les interesa esclarecer ni castigar a los responsables de los hechos ocurridos hace poco más de cinco años y tres meses.

"La presencia de Renato Sales Heredia en el gabinete del gobierno de Campeche nos deja claro que el actual gobierno federal y a su partido Morena no les interesa esclarecer hechos graves como los sucedidos en Nochixtlán; sino por el contrario, su prioridad es arropar a los responsables para garantizarles impunidad y sean intocables de la mano de personajes de la 4T, con la anuencia del propio Presidente de la República".

El Covic hizo un llamado al magisterio y al "movimiento democrático" de México para estar alertas ante este tipo de actitudes del gobierno de Morena en el país.

En un comunicado, el Comité de Víctimas aseguró que la represión ordenada en diferentes partes de la República, la desatención de las demandas sociales y de justicia, así como el nombramiento de personajes reciclados de gobiernos anteriores, "son muestras claras de que el actual régimen está tomando el mismo sendero del PRI y el PAN, y están anteponiendo sus pactos políticos al esclarecimiento de hechos como los de Nochixtlán".