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Nombran a primer hombre trans frente de diversidad sexual en Morelos

La designación ocurre tras protestas por el asesinato de Sabrina, mujer trans en Tlayacapan, con 25 víctimas en dos décadas.

Por El Universal

Abril 16, 2026 05:03 p.m.
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Nombran a primer hombre trans frente de diversidad sexual en Morelos

CUERNAVACA, Mor., abril 16 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de Morelos designó a Ángel Gabriel Villanueva Castañeda como titular del área de Diversidad Sexual de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Es el primer hombre trans en ocupar el cargo.


Villanueva Castañeda será responsable de la política estatal en materia de diversidad sexual, dentro de la estructura encargada de los derechos humanos.

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La designación fue oficializada por el gobierno morelense y subrayó que el nuevo titular estará a cargo de coordinar acciones y estrategias en el rubro.
Villanueva Castañeda declaró que el objetivo es avanzar en el respeto a la dignidad y la igualdad de las personas. Autoridades estatales informaron que se impulsarán políticas públicas orientadas a la inclusión.
Su nombramiento ocurre en medio de una fuerte protesta de la comunidad LGBTIQ+ por el asesinato de su compañera "Sabrina", una mujer trans acribillada la madrugada del martes de la semana pasada en el Pueblo Mágico de Tlayacapan, oriente del estado.
El ataque armado fue perpetrado sobre la carretera Yautepec–Tlayacapan, a la altura de la colonia Las Vivianas, donde vecinos reportaron detonaciones cerca de un negocio de micheladas conocido como "El Jacalito".
Alida Cristina, coordinadora de la marcha histórica por la diversidad en Morelos, afirmó que este asesinato suma 25 víctimas en las últimas dos décadas. "Que no quede impune este asesinato como muchos han quedado en el olvido de otras compañeras", exigió.

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