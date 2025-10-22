Noroña acusa justificación de genocidio en su viaje a Palestina

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El senador Gerardo Fernández Noroña negó que viole la Ley de Responsabilidades Administrativas o algún otro ordenamiento con su viaje a Palestina y afirmó que quienes lo critican justifican el genocidio en esa región del mundo. "Lo que están buscando es cómo descalificar mi viaje solidario con el pueblo palestino que está siendo masacrado", dijo.

Molesto, explicó que es normal que un legislador reciba invitaciones para visitar algún país con los gastos parcial o totalmente pagados y detalló que en su caso particular, fue invitado a viajar a Emiratos Árabes Unidos, lo que solo incluye el transporte aéreo, por lo que el resto de los traslados a Jordania y Palestina, así como el hospedaje y la alimentación, los sufragará de su bolsa.

Fernández Noroña retó a que lo denuncien ante las autoridades que corresponda.

"Son simpáticos, están justificando el genocidio del pueblo palestino. Ese es el tema de fondo. Están desviando, que metan las denuncias, lo que quieran. Están desviando el tema de fondo, están masacrando al pueblo palestino. Es una cosa gravísima. Están matando de hambre niños, niñas. Es un drama. Y me salen con trivialidades. Metan la denuncia. Ayer nadie dijo nada de esto porque estuvieron buscándole como descalificar mi salida. Están perdidos. Y eso es lo que tienen en el fondo. Es la justificación al genocidio que están haciendo en contra del pueblo palestino. Y yo tengo sangre en las venas y voy a ser solidario con el pueblo palestino", enfatizó.

Fernández Noroña recalcó que "hay una invitación y cualquier senador, senadora, ha recibido y seguirá recibiendo y seguirá atendiendo invitaciones" a visitar diversos países.

-----Noroña niega que realice turismo político

"Dime en qué viola la ley, dime qué dice ahí (en el Reglamento del Senado) que tienes prohibido recibir invitaciones, dime qué dice ahí que tienes prohibido aceptar invitaciones, dime qué dice ahí que no deben ser solidario con un pueblo que está siendo masacrado y dime que no están defendiendo la masacre del pueblo palestino, desviado la atención del tema central. Ese es el tema, no voy de vacaciones, no voy a divertirme, no voy a hacer turismo político. Parece que Palestino no es en este momento un lugar donde me puedan decir que estoy haciendo turismo político", señaló.

El senador morenista enfureció ante la insistencia de los reporteros para que explique los detalles y motivaciones de este nuevo viaje internacional que emprenderá en las próximas horas, pero en especial cuando se le cuestionó si no le correspondía atender la invitación a la actual presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

"Porque además están intrigando. Yo estoy invitado. O sea, tengo una agenda con Emiratos Árabes, Jordania y Palestina. Saben ellos que terminó mi mandato el 31 de agosto como presidente. Y fíjense cómo son de intrigantes. Yo les dije, tengo desde junio una invitación. Y yo estaba en ese momento como presidente. Presento el documento, ´ah no, era la invitación como presidente de la Cámara de Senadores. Entonces, ¿por qué no va Laura Itzel Castillo?´, ya están intrigando con el tema. Dejen de enmascarar que lo que están justificando es el genocidio contra el pueblo palestino. ¿Por qué habría que mantener la invitación si no es a mi persona?".

—Es que el genocidio no se va a detener si usted va.

—Pero ustedes lo enmascaran, porque lo que quieren es que no se haga nada. Para ponerle luz al genocidio. Y si a ti te parece que no aporto nada con ir.

—No, no digo eso.

—Eso dijiste.

—No, no cambie palabras. Yo dije claramente: "el genocidio no se va a detener si usted va", que es una cosa muy distinta, senador.

—Eso dijiste. Eso dijiste. Yo respeto tu opinión. No la comparto.

—Yo creo que no es correcto esta manera. ¿Por qué? Porque tú no vienes a entrevistarme.