Noroña critica cobertura mediática de agresión en el Senado

Noroña plantea posibles responsabilidades penales por agresión en el Senado.

Por AP

Agosto 28, 2025 05:50 p.m.
Noroña critica cobertura mediática de agresión en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En víspera de que concluya su mandato y deje el cargo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra los medios de comunicación por lo que consideró un manejo ruin e infame de la información sobre la trifulca registrada al término de la sesión de la Comisión Permanente del pasado miércoles.

En declaraciones a los reporteros en el marco de la reunión plenaria de la bancada de Morena, el legislador advirtió que los medios de comunicación actúan irresponsablemente sin advertir que "ustedes van a ser los siguientes".

"Simplemente digo que es una cobardía que seis hayan subido a agredir al presidente de la Cámara, seis hombres. El cobarde soy yo, el que huyó soy yo, que hubo un enfrentamiento, dicen, y dicen que ni metí las manos porque efectivamente no respondí a ninguna agresión.

"La verdad es que es, lo voy a decir, en términos generales y la excepción confirma la regla, ¡ruin la actitud de los medios! ¡Ruin! Justificar la agresión a mi persona es ruin. No se paran a pensar que ustedes van a ser los siguientes, no se paran a pensar en eso. No se paran a pensar que es el huevo de la serpiente, que estar validando ese tipo de conductas es irresponsable, que por duro que sea el debate la violencia no se justifica".

Fernández Noroña cuestionó por qué golpearon a su colaborador Emiliano González. "¿Por qué lo tiraron al piso? ¿Por qué lo patearon en el piso? ¿Por qué le encajaron el codo? ¿Por qué hicieron toda la violencia?, y todavía lo llega a rematar, ahí a golpear y amenazar de muerte".

El morenista aseguró que sí existen elementos para fincar responsabilidades penales a Alejandro Moreno y solicitar su desafuero para que enfrente a la justicia por lesiones y daño en propiedad ajena.

Al aún presidente del Senado se le cuestionó por sus ingresos y su casa en Tepoztlán, pero se negó a responder con el argumento de que "no es tema".

