Noroña defiende a López Beltrán de acusaciones de la derecha

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, salió en defensa de los hermanos "Andy "y "Bobby" López Beltrán después de que el periodista Claudio Ochoa difundió que un juez federal les concedió una suspensión contra cualquier captura.

De acuerdo con el senador de Morena, la información de un presunto amparo contra todo tipo de orden judicial "es absurda" ya que, dijo, "ese tipo de amparo no existe".

Por tanto, Fernández Noroña refirió que esto representa un "nuevo golpeteo" contra los hijos del expresidente tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

"Los esfuerzos que hace la derecha por golpear al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador son grotescos", condenó el legislador guinda.

Según Noroña, la derecha hace "hasta lo imposible" por querer ligarlo a la importación ilegal de combustible (huachicol). Y reconoció que el tabasqueño tiene muchas fortalezas, pero una "imbatible" es su honestidad.

El periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Claudio Ochoa, señaló que una persona de nombre Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald promovió el amparo ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas.

Lo extraño, mencionó Ochoa, es que "no lo firmó" y que además de los López Beltrán, el amparo incluye a supuestos criminales ligados a redes de huachicol fiscal, como el contraalmirante Fernando Farías Laguna y a Roberto Blanco Cantú "El señor de los buques".

El número del expediente 2098/2025, agregó, está confirmado en la página del Consejo de la Judicatura Federal.

Los nombres que aparecen en la recepción de la demanda "contra actos del titular de la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas y otras autoridades".

· Andrés Manuel López Beltrán

· Gonzalo López Beltrán

· César Reyna Carrillo

· Juan Carlos Madero Larios

· Miguel Ángel Solano Ruiz

· Diana Heleyn Foullon Gómez "Lady G"

· Roberto Blanco Cantú "El señor de los buques"

· Fernando Farías Laguna

· Carlos Estudillo Villalobos

· Sergio Varela

· Bertha Elizabeth Castro

· Elvira Xóchitl Palomo

· Ismael Ricardo Matías

· Anatalia Joselín Gutiérrez

· Raúl Mendoza

· Raúl Torres