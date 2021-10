Noroña exige a Zavala no participar en discusión de reforma eléctrica por cargo de Calderón en firma española

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, aprovechó su participación en el debate de la miscelánea fiscal para solicitarle a la diputada del PAN, Margarita Zavala, que no participe en la discusión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, dijo, por "conflicto de intereses", y la señaló de ser beneficiaria de los casi 10 millones de pesos que el expresidente Felipe Calderón recibió por concepto de salario en el periodo en que fue asesor de la empresa española Iberdrola.

"Ya que están adelantando temas de la reforma eléctrica, decir que yo esperaría que la diputada Zavala se recuse de participar en la discusión, porque ella no es responsable de lo que hizo su marido, pero sí ha sido beneficiaria de los casi 10 millones de pesos que le pagó Iberdrola de 2016 a 2018 a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa para estar defendiendo a las empresas privadas que le roban al pueblo de México 400 mil millones de pesos al año", exigió.

En respuesta, la legisladora dijo que acudirá a la discusión de la reforma eléctrica, y adelantó que votará en contra.

"Porque es totalmente autoritaria, expropiatoria y violenta incluso derechos humanos, por lo que voy a votar en contra", apuntó.

Fernández Noroña volvió a pedir la palabra "por alusiones", para insistir en su petición.

"Calderón recibió en ese periodo (2016 a 2018) casi 10 millones de pesos por sueldo de Iberdrola, hay conflicto de intereses, él es él, la diputada Zavala es ella, pero ha sido beneficiaria de ese dinero, vive con quien lo recibe y lo ejercen de manera conjunta, así que un mínimo de decencia es que se excusara del debate de la Reforma Constitucional en materia eléctrica, ya dijo que va a votar en contra, eso ya lo sé, eso no me extraña, pero debería tener un mínimo de decencia", concluyó.