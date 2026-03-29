Noroña niega incitar ambiente hostil a alcaldesa Grecia Quiroz en Senado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El senador de Morena

que haya azuzado a algunos de sus compañeros de bancada para generar un ambiente hostil a la presidenta municipal de Uruapan,

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, durante la visita que realizó al Senado el pasado miércoles.En redes sociales, el expresidente de la cámara alta culpó al también senador morenistade la reacción de varios legisladores de la fracción guinda, que corearon "" en alusión al senador Raúl Morón, rival político de, a quien ella ha señalado como presunto involucrado en el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.quese "desviviera" en elogios a la alcaldesa, lo que -dijo- causó molestia en algunos legisladores morenistas, además de que acusó a su compañero de grupo parlamentario de "ingenuo" y, "en el peor de los casos", de apoyar a la alcaldesa."Cuando hace uso de la palabra(...) se desvive en elogios a la alcaldesa, generó un malestar en la bancada de Morena, porque era incorrecto políticamente y nadie lo interrumpió, nadie dijo nada, la presidenta de la Mesa Directiva, la senadorale dijo, senador céntrese en el tema", señaló.haber sido ely narró que en un momento dado, "un grupo de senadores y senadoras de Morena empezaron a gritar ´, yo terminé de hablar con Alberto Anaya y me acerqué a respaldar a (Raúl) Morón y me sumé al grupo, eso fue lo que sucedió"."¿En qué se agravia?, ¿por qué se hizo eso?, pues porqué ¿comoCarmona se pone a elogiar ahí a la alcaldesa?, que irresponsablemente ha dicho, no ha presentado ninguna denuncia contra Morón. Con intención electoral ha dicho que él fue uno de los autores intelectuales del asesinato de su esposo Carlos Manzo y (Leonel) Godoy y Nacho Equihua, que fue alcalde de Uruapan", justificó."Están diciendo que se le recibió así, que se le estuvo hostilizando, pues mienten; que yo inicié el coro, mienten, o sea, si fuese cierto como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, eso no tiene ninguna cosa incorrecta. Es falso, lo que sucedió es lo que yo estoy diciendo, entonces hay una enésima campaña en mi contra, porque más ya saben que todo mundo puede hacer lo que quiera, pero todo es conmigoEs impresionante, o sea, digámoslo así, soy el único compañero del movimiento que les gusta para estarjunto con la compañera presidenta"Es singular que eso suceda y ahora con esta campaña, enésima campaña en mi contra, o sea pues digan misa, para variar están intrigando, bueno (Francisco) Garfias, que en su casa lo conocen, yo sí lo conozco, se poney le digo oye presenta el video que demuestre esto que estás diciendo., celebrando una caricatura majadera, racista y clasista que sacó Jabaz, derechizados todos ellos, muy molestos en realidad porque se acabó el chayote, que es todo el tema, con la rabia de un número no menor, personajes que se asumen periodistas y que se han convertido en una oposición torcida, perversa, intrigante, maledicente, falsa, hipócrita. Pues síganle, la verdad es que, lo he dicho aquí, mientras elme esté, me hacen lo que el", concluyó.