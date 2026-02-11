Noroña responde a Díaz Ayuso tras críticas a México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- A través de sus redes sociales, el senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, respondió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, luego que comparó a México con un narcoestado impuesto por "dictadores de ultra izquierda".

Respuesta de Noroña a Díaz Ayuso por sus declaraciones

"La señora Díaz Ayuso haría bien en informarse antes de hablar de México. Ya quisieran en Madrid tener una gobernante como la compañera presidenta Claudia Sheinbaum y no una fascista y traidora al pueblo de Madrid como la señora Díaz Ayuso", declaró.

La comparación vino de un video que hizo la dirigente madrileña emitido en la residencia del presidente Trump, Mar-a-Lago, durante The Hispanic Prosperity Gala, un evento dedicado a conmemorar los 250 años de relación estadounidense y comunidades hispanas.

Declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre México y otros países

Díaz Ayuso aprovechó su intervención para hablar a favor de Estados Unidos por su lucha "en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades" y criticar abiertamente los gobiernos de México, Cuba y Nicaragua.

"Que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados", expresó durante su participación.

El senador mexicano defendió a la Mandataria mexicana y sostuvo que las declaraciones de la presidenta madrileña representan una falta de respeto al pueblo mexicano y a sus instituciones democráticas.

Hasta el momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha respondido a los señalamientos del senador mexicano.