Noroña señala presiones de EU a 4T tras rechazo a tropas

Noroña rechazó la entrada de tropas estadounidenses a México y calificó de hipócrita la política antidrogas de EU.

Por El Universal

Febrero 11, 2026 04:37 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El senador por Morena,

Gerardo Fernández Noroña
, dijo que no se debe permitir

en este momento, luego del "secuestro" de Nicolás Maduro, el ingreso de tropas de Estados Unidos a México "ni siquiera para sembrar arbolitos" y reconoció que existen presiones de Washington al gobierno de la 4T.
En tribuna, en el marco de la discusión de la solicitud del permiso solicitado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para que ingresen 19 marines estadunidenses armados con fines de adiestramiento, el expresidente del Senado, refirió las presiones Wahington para dejar de exportar petróleo a Cuba.
Calificó de hipócrita al gobierno de Estados Unidos en el combate a las drogas, ya que dijo no ha hecho nada para detener el tráfico de armas, ni para desarticular las 3 mil bandas que operan en ese país.
"Apenas el 3 de febrero se cumplió un mes de la intervención militar del ejército de Estados Unidos. En la República Bolivariana de Venezuela, secuestrando al presidente maduro y su esposa, la diputada Silvia Flores, la inmunidad diplomática no sirvió absolutamente", lamentó.
"El problema de la droga es un problema que se le perdió a Estados Unidos, por consiguiente, que el momento visto de ser más oportuno nos pone en una condición enorme dificultad", señaló.

