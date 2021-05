Noroña y "Travieso" Arce toman Twitter como su ring

El diputado de la bancada del PT, Gerardo Fernández Noroña, y el exboxeador Jorge "El Travieso" Arce utilizaron la plataforma de Twitter como ring, en la que se enfrentaron en tres rounds.

El primer asalto fue por parte de Jorge Arce, quien respondió un tuit sobre una captura de pantalla del mensaje del productor y periodista, Epigmenio Ibarra, en el que se refiere a la investigación de la Fiscalía General de la República en contra de candidatos que hagan compra de votos.

En su comentario, Arce calificó al periodista como "viejo cínico" al insinuar que apoya al presidente López Obrador por el préstamo de 150 millones de pesos que recibió por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

"Este 6 de junio todos unidos a sacar a las lacras del gobierno, merecemos algo mejor, no una dictadura", fue parte del mensaje del exboxeador.

Y aunque dicha crítica no fue directa hacia él, Noroña dispuso su ofensiva en el segundo round, al sugerir a "El Travieso" realizarse un examen "para ver si los golpes te dañaron el cerebro o solamente lo secaron".

Para el tercer round y con un gancho al hígado, Arce le recordó al diputado cuando éste le habló para pedir que apoye al presidente López Obrador, a lo que expone, se negó.

"Seco están dejando al país entero pinches ineptos", respondió.

Finalmente en contragolpe, Fernández Noroña, solo se limitó a reiterar que a "El Travieso" se le secó el cerebro.

Ya en su esquina, Arce se declaró victorioso por knockout al no recibir respuesta del diputado. "10 puntos para el Travieso 9 puntos para El ecoloco Noroña", señaló.