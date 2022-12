Nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar al show de Bad Bunny: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a Bad Bunny a cantar al Zócalo de la Ciudad de México, sin pago, luego de que se registraron fraudes de Ticketmaster, por lo que muchos fans no pudieron ver el espectáculo del reguetonero en el Estadio Azteca.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador cuestionó dónde estaba la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) porque "se supone que lo crearon para que no haya monopolios".

"Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo; porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible, y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando.

"Porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos, la verdad que sí me produjo sentimientos", expresó López Obrador.

El Presidente refirió que le dio instrucciones a Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para actuar "para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos, y también el excedente al que tienen derecho".

El presidente López Obrador le pidió al cantante Bad Bunny que se presente en el Zócalo capitalino, pero advirtió que sería sin pago, sino como colaboración.

"Le pido que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo, ojalá y venga; no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario, de las luces", comentó.