Nos está costando, pero se está logrando pacificar al país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que poco a poco se está bajando la incidencia delictiva y el número de homicidio y se está logrando el propósito de pacificar al país.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal acusó que sus adversarios conservadores "y sus lacayos y achichincles" quisiera que le vaya mal a su gobierno, que no se puedan resolver los grandes y graves problemas que heredó su gobierno, pero advirtió que "se van a quedar con las ganas".

"¿Qué quieren nuestros adversarios conservadores y sus lacayos y achichincles? Que nos vaya mal, que no podamos resolver los problemas, los grandes y graves problemas que heredamos de la mafia del poder a la que ellos pertenecen y defienden. Quisieran que fracasáramos, se van quedar con las ganas.

"Esto que acabamos de demostrar ahora y lo de ayer o antier de que poco a poco, nos está costando porque nos dejaron una herencia de mucha corrupción, de mucha impunidad, frutos podridos, pero ya vamos bajando la incidencia delictiva, bajando los homicidios, es decir, ya se está logrando avanzar en el propósito de pacificar al país. Por eso andan desesperado porque no les resulta nada", dijo.