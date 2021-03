"Nuestro único compromiso es con la Constitución", responden magistrados a AMLO

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que pedirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisar la actuación del juez de Distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió de manera provisional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación respondió que su único compromiso es con la Constitución y la Independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho.

Mediante un comunicado, la Asociación Nacional afirmó que este tipo de expresiones ponen en duda la actuación de los juzgadores federales.

"En relación a expresiones que ponen en duda la actuación de las y los juzgadores federales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, enfatiza que su único compromiso es con la Constitución y la Independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho", señaló

La mañana de este viernes el presidente López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura Federal, presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para revise el proceder de este juez, "porque sería el colmo que en perjuicio del país estuviese al servicio de particulares".

Acusó que empresas nacionales y extranjeras están molestos con la aprobación de la reforma a la Industria Eléctrica.

"¿Qué es un contrato leonino? Es un acuerdo, un convenio que se hace con una autoridad que no representa legítimamente al pueblo, que no defiende el interés nacional que desde luego tiene facultades y puede ser legal lo que haga, pero actúan como empleado como subordinado de las empresas particulares. Entonces firman convenios en donde pierde la hacienda pública, pierde el pueblo y ganan los particulares, las empresas extranjeras".

"Entonces estos jueces se crearon, surgen cuando se llevó a cabo la Reforma Energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras. No para proteger y defender el interés nacional entonces apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo el primero".

Petición de investigar a juez es intimidatoria: expertos

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió revisar la actuación del juez federal que concedió tres suspensiones provisionales contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, especialistas en Derecho coincidieron en señalar que esta solicitud del mandatario es intimidatoria y va contra la autonomía del Poder Judicial.

Entrevistados por EL UNIVERSAL, los expertos consideraron que López Obrador atentó contra la división de poderes al pedir que se revise la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, al mismo tiempo que urgieron al Poder Judicial salir en defensa de su autonomía. Esta mañana, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseveró que el juez que frenó su reforma eléctrica actuó como un subordinado a las empresas particulares, sin embargo, los especialistas descartaron que esto haya sido así y defendieron que el impartidor de justicia se limitó a hacer su trabajo.

"El juez de distrito solamente está cumpliendo con las funciones que le encomienda el ejercicio de su cargo, entonces, el presidente está atentando contra el principio de la división de poderes y por lo tanto pretende que su voluntad esté por encima del Poder Judicial de la Federación", cuestionó Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El especialista lamentó las declaraciones del Ejecutivo federal, pues a su parecer él debería ser el primer interesado en que los jueces revisen la legalidad de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Por su parte, Luis Hernández, doctor en Derecho y fundador de la empresa Alta Dirección Jurídica, calificó como desafortunada la petición de López Obrador de revisar la actuación de un juez, pues con esto se atentó la división de poderes y pactos internacionales donde se establecen garantías judiciales. "Esta es una petición fuera de lugar que de entrada violenta la división de poderes (...) Este tipo de expresiones que lo único que hacen es decir: 'Si no estás a mi favor, estás en contra mía', poco abonan al México democrático que todos queremos", expresó Luis Hernández.

También en redes sociales algunos expertos se sumaron a esta postura, por ejemplo, el ministro en retiro José Ramón Cossío lamentó las declaraciones del Presidente y criticó que fueron emitidas con un desconocimiento de los procedimientos legales. "Lamentables comentarios hechos desde el gobierno a la suspensión del juez de distrito contra las reformas en materia eléctrica. Tanto por el franco desconocimiento del derecho, como por la manera de tratar el tema fuera del único lugar en dónde debieran hacerlo: el recurso", escribió José Ramón Cossío en Twitter.