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Nuevo ataque;ahora en Atlixtac

Pobladores de la comunidad guerrerense son agredidos con drones desde los cerros

Por El Universal

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
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Nuevo ataque;ahora en Atlixtac

Chilpancingo, Gro.- Los ataques y desplazamientos no paran en Guerrero. Pobladores de la comunidad de San Pedro Huitzapula Norte, en el municipio de Atlixtac, denunciaron que desde la noche del miércoles están siendo atacados desde los cerros con drones artillados.

Este jueves, unas 80 personas, entre ellas 17 niñas y 15 niños, dejaron sus casas y se desplazaron a la comisaría para refugiarse.

El Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informó que la mañana del jueves un grupo de mujeres se comunicó con ellos para denunciar los ataques.

"La violencia de Los Ardillos ha dejado muertos y familias desplazadas. Vivimos con mucho miedo, mientras las autoridades nos abandonan desde el 27 de abril. Volvieron a instalarse los criminales en Totolapa, Zoyaltepec, Huixtlatzala, Totoltemec, Mexcaltepec y Meyoltepec. Hasta la fecha siguen tirando balazos y bombas. Ya entraron a la población, quemaron casas y pusieron en peligro a mujeres y niños. Responsabilizamos a la policía comunitaria de San Juan Escalerilla, Evelyn Salgado y Claudia Sheinbaum de cualquier daño que sufra nuestra comunidad. Pedimos apoyo urgente", denunció una de las mujeres que llamó a Tlachinollan.

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Los ataques, según el testimonio, comenzaron el 27 de abril, pero se intensificaron la noche del miércoles 13 de mayo. A las 3 de la tarde, los ataques seguían.

En un video difundido en redes sociales se ve cómo un grupo de mujeres, niños y niñas claman ayuda a las autoridades.

Los pobladores contaron que los ataques no paran, que les disparan desde los cerros y les están lazando explosivos con drones, además de que ya quemaron varias casas. "Nos están tirando día y noche. Hay personas heridas de bala. Ya quemaron dos de nuestras casas", comentó una mujer.

Horas antes, la Segob había informado en un comunicado que, con el apoyo del Ejército, la Guardia Nacional, el gobierno del estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dio inicio el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades en el municipio de Chilapa, Guerrero, luego de garantizar un esquema de seguridad y vigilancia de la zona.

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